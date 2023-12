Von der Depeche-Mode- bis zur Weihnachtsparty reicht das Angebot in Magdeburger Clubs am vierten Wochenende im Dezember 2023.

Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys in 13 Clubs am Weihnachtswochenende

Magdeburg - Das extralange Weihnachtswochenende wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Datsche: „Super Flühwein“ ist diesen Freitag von 18 bis 22 Uhr in der Datsche in der Sandbreite angesagt. „Am 22. servieren wir Glühwein und elektronische Musik. Der gesamte Erlös geht an eine soziale Einrichtung. Bringt bitte Tassen mit“, heißt es in der Einladung.

Barsol: Elektronische Musik mit Sunshine wird diesen Freitag ab 21 Uhr im Barsol, in der Leiterstraße 1 gespielt. Am Sonnabend ab 21 Uhr legt dann Alex Iceman auf. Zur gleichen Zeit gibt es am Sonntag Loungemusic. Salsa wird dann am Dienstag gespielt.

Buttergasse: House wird bei „Girls Gone Wild“ diesen Freitag ab 22 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13 gespielt. Fashion, Lifestyle und Turn up treffen bei dieser P21-Party zusammen, so die Veranstalter. Am Montag ab 22 Uhr spielen Chris und Clayde beim „Time to remember“ ein „Best of 30 Years of House, Trance und Techno Music.

Boys’n’Beats: Diesen Freitag um 23 Uhr beginnt im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89 eine Party unter dem Titel „It's Friday, Bitch!“ Geboten werden Highlights der vergangenen 20 Jahre. Für Sonnabend zur gleichen Zeit ist eine Nacht unter dem Titel „PreChristParty – Schmückst oder feierst du schon?“ angesagt. Gespielt werden Gay Pop und ein House-Mix. „Pink Christmas“ beginnt am Montag um 23 Uhr.

Down Town Club: „Beats an Colours“ gibt es diesen Freitag ab 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227. Zu dieser XXL-Neon-Party legt DJ Buhold EDM, Black und R’n’B auf. „The Night before Christmas“ gestalten am Sonnabend ab 23 Uhr DJane Kim Noble und DJ Vendetta. „Nach dem Fest ist vor der Feier“ hat DJ Florence den Montagabend ab 23 Uhr überschrieben.

Prinzzclub: DJ Abuze legt diesen Freitag im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a Hip-Hop, Afrobeats, Amapiano, Latin und Deutschrap auf. Beginn ist um 23 Uhr.

Idol: Die Ü30-Party im Idol im Rennebogen 177 beginnt am Sonnabend um 21 Uhr.

Ellen Noir: House, Trance und Techno der 90er und 2000er werden beim „Super Rave – X-Mas special“ am Sonnabend im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof gespielt. Ab 22 Uhr legen Ric Slade, O'Brian, Sunshin, DJ Decline, Deejay Pi und DJ Bacard auf.

Factory: „Blau unterm Baum – die X-Mas-Eskalation“ ist der Sonntagabend ab 22 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2 überschrieben. Eine „Depeche Mode Party + 80er Party“ beginnt an gleicher Stelle am Dienstag um 23 Uhr. DJ Martin legt auf dem Depeche-Mode-Floor, DJ Alex Ninow auf dem Forever-Young-Floor auf.

SC Baracke: Chartmusik wird am Sonnabend ab 23 Uhr im SC Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz gespielt. Am Dienstag ab 23 Uhr steht eine Oldie-Disco an.

Kunstkantine: In der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 42 wird am Montag ab 22 Uhr das 21-jährig Bestehen des Clubs gefeiert.

Flowerpower: Ab 21 Uhr spielt im Flowerpower im Breiten Weg 252 Dienstag bis Sonntag die Musik.

Festung Mark: Am Mittwoch ab 19 Uhr legen DJs in der Festung Mark im Hohepfortewall auf. "Luises Garten meets Stübchen" heißt es dabei bereits ab 17 Uhr beim Flohmarkt für Vintage-Kleidung.