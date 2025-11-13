Ein Kfz-Gutachter spricht am dritten Prozesstag zu den Sicherheitssystemen und der Fahrtüchtigkeit des Wagens. Tests unternahm der 47-jährige Sachverständige auch mit einem baugleichen Fahrzeug.

Wurde der Miet-BMW der Autovermietung vor dem Anschlag manipuliert?

Der BMW X3 wurde von Taleb A. ist inzwischen durch einen Kfz Sachverständigen untersucht worden.

Magdeburg - Am dritten Prozesstag gegen den Weihnachtsmarktattentäter kam zunächst der Kfz-Gutachter für die Unfallanalyse zu Wort. Taleb A. hatte den mehr als zwei Tonnen schweren BMW X3 vom Typ M40.D am 20. Dezember 2024 über den Weihnachtsmarkt gelenkt und dabei sechs Menschen getötet und mehr als 300 verletzt.