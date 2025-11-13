Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sieht das Land in der Pflicht, eine mögliche Rettung des Krankenhauses in Zerbst mit Geld zu unterstützen. In der Altmark ist unterdessen ein weiteres Haus in bedrohliche Schieflage geraten.

Bekenntnis zu Zerbst: Krankenhaus unverzichtbar - Land muss notfalls mit Geld helfen

Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD): „„Diese Häuser können nicht geschlossen werden, das kann ich deutlich sagen.“

Magdeburg/Zerbst - „Die Pläne von Helios haben zu Recht viele Menschen in der Gegend berührt“, sagte Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Donnerstag in einer von der AfD beantragten Debatte zur drohenden Schließung des Krankenhauses in Zerbst. „Wir können uns keine weitere Ausdünnung leisten. Angesichts der Fahrzeiten zu den umliegenden Kliniken brauchen wir eine stabile Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung vor Ort“, betonte die Ministerin.