Umgestaltung nach schrecklichem Anschlag Moderne Karrees statt langer Reihen: Magdeburger Weihnachtsmarkt erfindet sich neu
Der Magdeburger Weihnachtsmarkt bekommt ein neues Gesicht. Mit mehr Karrees und veränderten Sichtachsen soll nicht nur die Optik, sondern auch die Aufenthaltsqualität verbessert werden.
Aktualisiert: 02.10.2025, 07:39
Magdeburg. - Mehr Karrees, weniger lange Reihen, andere Sichtachsen: Nun steht der neue Standplan für den Magdeburger Weihnachtsmarkt fest. Das große Hütten-Rücken soll nicht nur für ein anderes Erscheinungsbild sorgen, sondern auch die Aufenthaltsqualität verbessern. Vor allem große Glühwein-Buden werden anders angeordnet.