Der Magdeburger Weihnachtsmarkt bekommt ein neues Gesicht. Mit mehr Karrees und veränderten Sichtachsen soll nicht nur die Optik, sondern auch die Aufenthaltsqualität verbessert werden.

Aufbau des Magdeburger Weihnachtsmarktes 2024: Die Anordnung in langen Reihen wird es nicht mehr geben.

Magdeburg. - Mehr Karrees, weniger lange Reihen, andere Sichtachsen: Nun steht der neue Standplan für den Magdeburger Weihnachtsmarkt fest. Das große Hütten-Rücken soll nicht nur für ein anderes Erscheinungsbild sorgen, sondern auch die Aufenthaltsqualität verbessern. Vor allem große Glühwein-Buden werden anders angeordnet.