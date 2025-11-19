Am fünften Prozesstag gegen den Attentäter des Magdeburger Weihnachtsmarkts wird vor allem eines deutlich: Taleb A. sah sich als guter Arzt – ganz anders als sein ehemaliges Team.

Als eine Kollegin seine Eignung als Arzt infrage stellt, reagiert Taleb A. mit wütenden Vorwürfen

Am fünften Prozesstag gegen den Attentäter vom Magdeburger Weihnachtsmarkt äußerten sich ehemalige Kollegen über Taleb A..

Magdeburg - Es könnte eine Schlüsselszene im Prozess gegen den Attentäter des Magdeburger Weihnachtsmarktes werden. Als eine ehemalige Kollegin gestern über Fehler von Taleb A. in seiner Tätigkeit als Psychiater im Maßregelvollzug Bernburg berichtet, rastet der 51-Jährige geradezu aus: