Die Stromversorgung für den Weihnachtsmarkt und die Lichterwelt in Magdeburg soll barrierefrei werden. Und das möglichst noch in diesem Jahr.

Adventszeit in Magdeburg

Magdeburg - Mit der Glühweintasse in der Hand über den Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt schlendern… Was noch in weiter Ferne scheint, ist für den Magdeburger Stadtrat aktuell. Er befasste sich bei seiner jüngsten Sitzung mit dem Markt und der Lichterwelt. Dabei ging es aber nicht um den Glühweingenuss, sondern um eine barrierefreie Stromversorgung. Können oberirdisch verlegte Kabel doch schnell mal zu einer Stolperfalle werden. Nicht nur nach ein paar Tassen Glühwein, sondern vor allem für Menschen, die mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen unterwegs sind.