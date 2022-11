Alle Infos zum Magdeburger Weihnachtssingen im Stadion des FCM

Magdeburg - Es gibt noch frohe Botschaften in der Adventszeit. Eine davon: Das Weihnachtssingen in der MDCC-Arena findet statt. Am 23. Dezember 2022 wird in der Heimstätte des 1. FC Magdeburg der größte Weihnachtschor Sachsen-Anhalt erklingen. Das muss man dazu wissen.