weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Von Licht bis Leckereien: Weihnachtszeit mal anders: Das erwartet Magdeburger beim lebendigen Adventskalender

Von Licht bis Leckereien Weihnachtszeit mal anders: Das erwartet Magdeburger beim lebendigen Adventskalender

In Ostelbien startet bereits im November 2025 ein lebendiger Adventskalender. Magdeburger erwartet ein buntes Programm aus 13 Mitmachaktionen.

Von Romy Bergmann 15.11.2025, 07:40
Advent mal anders: Das Netzwerk Ostelbien lädt mit seinem lebendigen Adventskalender zum Mitmachen und Zusammenkommen ein.
Advent mal anders: Das Netzwerk Ostelbien lädt mit seinem lebendigen Adventskalender zum Mitmachen und Zusammenkommen ein. Symbolbild: picture alliance / dpa

Magdeburg. - Was lange auf der Wunschliste stand, wird nun Wirklichkeit: In Ostelbien öffnet sich in diesem Jahr ein lebendiger Adventskalender. Fast täglich gibt es Aktionen, die zum Mitmachen und Zusammenkommen einladen – und die Veranstalter haben jetzt verraten, worauf sich Magdeburg freuen darf.