In Ostelbien startet bereits im November 2025 ein lebendiger Adventskalender. Magdeburger erwartet ein buntes Programm aus 13 Mitmachaktionen.

Weihnachtszeit mal anders: Das erwartet Magdeburger beim lebendigen Adventskalender

Advent mal anders: Das Netzwerk Ostelbien lädt mit seinem lebendigen Adventskalender zum Mitmachen und Zusammenkommen ein.

Magdeburg. - Was lange auf der Wunschliste stand, wird nun Wirklichkeit: In Ostelbien öffnet sich in diesem Jahr ein lebendiger Adventskalender. Fast täglich gibt es Aktionen, die zum Mitmachen und Zusammenkommen einladen – und die Veranstalter haben jetzt verraten, worauf sich Magdeburg freuen darf.