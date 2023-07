Nicht genug Wasser in der Elbe: Weiße Flotte muss umziehen

Ein sicheres Zeichen für niedriges Wasser in der Elbe: Der Domfelsen in Magdeburg liegt wieder frei.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Wer auf einem Schiff der Weißen Flotte das Stadtpanorama von der Elbe aus genießen will, muss sich sputen. Nur noch am 7. Juli 2023 können die Fahrten angeboten werden. Niedrigwasser stoppt ab 8. Juli 2023 die Schiffe auf der Stadtstrecke in Magdeburg. Wohin die Schiffe ausweichen.