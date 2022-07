Weitere Weichen für Intel-Ansiedlung in Magdeburg gestellt

In Sachen Intel-Ansiedlung in Magdeburg geht es weiter voran. Die Landeshauptstadt und das Sülzetal wollen bei der Planung kooperieren, im Landesverwaltungsamt gab es zudem jetzt ein Vorbereitungstreffen mit dem Chiphersteller.

In Magdeburg will Intel zwei hochmoderne Halbleiterfabriken bauen.

Magdeburg - In Sachen Intel-Ansiedlung in Magdeburg geht es Schritt für Schritt weiter. Nachdem nun auch der Magdeburger Stadtrat in seiner Juli-Sitzung einer Kooperation zwischen der Landeshauptstadt und dem Sülzetal zugestimmt hat, blickt Sülzetal-Bürgermeister Jörg Methner zuversichtlich in die Zukunft. Für ihn sei die Kooperation „ein Segen“, wie er sagte.