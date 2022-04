Interview Welthospiztag: Wie gewährleistet man ein Sterben in Würde?

Am 9. Oktober ist Welthospiztag. Sabine Breyer, Leiterin des Ambulanten Hospizdienstes der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg, berichtet im Gespräch mit Volksstimme-Reporter Konstantin Kraft über die Kraft des Zuhörens, die Begegnung als Geschenk und ein Sterben in Würde.