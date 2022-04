Wenn das Alte Rathaus in Magdeburg für Verwirrung sorgt - Streit um Namen für eine Bushaltestelle

Bewohner in Magdeburg setzen auf auf eine Unbenennung der Bushaltestelle "Schule Alt-Olvenstedt", da der Name aus ihrer Sicht irreführend ist.

Magdeburg - „Jeder andere Bezeichnung ist besser für die Bushaltestelle ,Schule Alt-Olvenstedt’, denn an dieser Stelle gibt es keine Schule“, macht Kristine Bollmann das Anliegen der Bewohner deutlich. Gemeint ist eine Änderung des Namens der Bushaltestelle in der Helmstedter Chaussee, über die sich die Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Alt-Olvenstedt und die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) seit Wochen in einem Austausch befinden.