weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Kosten von 3.500 Euro und mehr: Wer bezahlt den Führerschein? Wie Fahrschüler aus Magdeburg die Fahrerlaubnis finanzieren

Kosten von 3.500 Euro und mehr Wer bezahlt den Führerschein? Wie Fahrschüler aus Magdeburg die Fahrerlaubnis finanzieren

In den vergangenen Jahren sind die Preise für den Führerschein deutschlandweit explodiert. Aktuell ist er so teuer wie noch nie. Doch wie können sich Fahrschüler heutzutage noch die Fahrerlaubnis leisten?

Von Tim Müller 24.07.2025, 14:28
Fahrschüler der Fahrschule Sunny büffeln in einem Ferienkurs für die theoretische Fahrprüfung.
Fahrschüler der Fahrschule Sunny büffeln in einem Ferienkurs für die theoretische Fahrprüfung. Foto: Tim Müller

Magdeburg. - Die Kosten für den Führerschein sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Preise von bis zu 4.000 Euro sind mittlerweile Normalität. Doch woher nehmen Fahrschüler heutzutage das Geld für den „Lappen“? Die Magdeburger Volksstimme hat sich unter angehenden Fahrschülern umgehört.