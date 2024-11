Wer kann helfen? Kapelle krank - Lampionumzug in Gefahr

Feuerwehr in Magdeburg braucht Hilfe

Die Feuerwehr in Magdeburg-Rothensee braucht dringend Hilfe. Die Kapelle für den Lampionumzug ist ausgefallen.

Magdeburg - Alarm bei der Rothenseer Feuerwehr! Allerdings müssen die freiwilligen Einsatzkräfte diesmal nicht zu einer Rettung eilen. Vielmehr brauchen sie selbst Hilfe. Denn der für Sonnabend, 9. November 2024, geplante Lampionumzug steht unter keinem guten Stern.

Die Schalmeienkapelle, die den Zug durch die Straßen der Ortslage musikalisch begleitet hätte, musste kurzfristig ihre Teilnahme absagen. Zu viele Musiker sind krank, teilt die Rothenseer Wehr ihre Sorgen am Mittwochabend in den sozialen Netzwerken mit.

Schalmeienkapelle oder Spielmannszug soll am Sonnabend einspringen

Doch ein Lampionumzug ohne Pauken und Trompeten ist doch kein richtiger Umzug! Also haben die Kameraden einen Hilferuf gestartet. Welche Schalmeienkapelle oder welcher Spielmannszug kann am Sonnabend ab 18 Uhr spontan nach Rothensee kommen und so die Stimmung beim Umzug retten? Strahlende Kinderaugen sind als Belohnung mindestens sicher.

Wer selbst in solch einer Gruppe mitspielt oder den Kontakt zu einer herstellen kann, soll sich schnell wie die Feuerwehr unter Telefon 0177/8512021 oder per E-Mail an ffw5@aol.com melden.

Der Umzug soll am Sonnabend, 9. November 2024, wie immer am Gerätehaus an der Forsthausstraße starten. Ob mit Kapelle oder nur mit Musik vom Band wird sich zeigen.