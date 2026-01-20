Die ZDF-Kultsendung "Wetten, dass ..?" soll zurückkehren. Die Magdeburger Bill und Tom Kaulitz übernehmen die Show. Sachsen-Anhalter dürfen sich aber noch aus einem anderen Grund über das Comeback freuen: Die erste Sendung kommt aus Halle.

Erste "Wetten, dass ..?"- Sendung mit Kaulitz-Brüdern kommt aus Halle

Bill und Tom Kaulitz aus Magdeburg schafften mit ihrem Podcast und ihrer Netflix-Dokusoap den Durchbruch in der Unterhaltungsbranche. Nun sollen die "Tokio Hotel"-Stars die Moderation von "Wetten, dass ..?" im ZDF übernehmen.

Magdeburg/Halle (Saale). – Nach rund dreijähriger Pause kehrt die ZDF-Sendung "Wetten dass..?" zurück ins Fernsehen – und zwar mit einem ganz besonderen Moderationsduo: Die Magdeburger Zwillinge Bill und Tom Kaulitz übernehmen die Moderation der Kultsendung. Das bestätigte das ZDF am Mittwochmorgen.

Die erste Ausgabe mit den "Tokio Hotel"-Stars soll nach dem Ende ihrer großen Europatournee am 5. Dezember gesendet werden – und zwar aus Halle.

Bill und Tom Kaulitz übernehmen Moderation von Kultsendung "Wetten, dass..?"

Bill und Tom Kaulitz freuen sich über die Ehre, "diese legendäre Show übernehmen zu dürfen", sagen die beiden. Sie seien stolz auf das Vertrauen, das das ZDF ihnen schenke.

"Wir wissen auch, dass wir damit Unruhe stiften – und genau das wollen wir auch! Wir können es kaum erwarten, die hoffentlich aufregendste Show mit den coolsten Wetten und den größten Überraschungen zu hosten", äußert sich Bill Kaulitz dazu.

Sein Bruder Tom Kaulitz ergänzt: "Gleichzeitig sind wir natürlich unfassbar aufgeregt, zum ersten Mal live im Fernsehen, zur besten Sendezeit, ohne Sicherheitsnetz durch den Abend zu führen – und das mit einer der beliebtesten Entertainment-Shows Deutschlands aller Zeiten!"

Auch Showmaster Frank Elstner, der "Wetten, dass..?" im Jahr 1981 erfand, ist mit der Entscheidung zufrieden: "Ich gratuliere dem ZDF, dass sie mit Tom und Bill Kaulitz eine mutige und kreative Entscheidung getroffen haben, die in Zeiten von TikTok, YouTube und Co. den richtigen Akzent setzt. Jungs, ich drücke Euch die Daumen!"

Bill und Tom Kaulitz: Feste Größen der Unterhaltungsbranche

Die neuen Moderatoren sollen dem Erfolgskonzept von "Wetten, dass..?" frischen Wind verleihen. Die Kaulitz-Brüder haben sich neben ihrer Musikkarriere zu festen Größen der Unterhaltungsbranche in Deutschland gemausert.

Ihr Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" gehört zu den erfolgreichsten in Deutschland. Mit ihrer Netflix-Dokusoap "Kaulitz & Kaulitz" landeten sie einen Hit und arbeiten bereits an der dritten Staffel.

Zudem ist es für Bill und Tom Kaulitz nicht der erste Ausflug ins Fernsehgeschäft. Für ProSieben moderierten sie bereits die "Super Duper Show", und auch mit der Musikshow "That's my jam" bei RTL sammelten sie Erfahrungen.

Für ihre Sendungen bekamen die Kaulitz-Brüder den Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Reality" und "Beste Unterhaltung Show" verliehen.