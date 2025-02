Einkaufen, Bauen und Wohnen Wie Aldi nun doch in Magdeburger Stadtteil zurückkehren könnte

Schon lange hoffen Anwohner in Magdeburg-Buckau auf einen Wiederaufbau des Discounters an der Schönebecker Straße. Nun zeichnet sich ein Kompromiss ab. Was bisher bekannt ist und ab wann der Aldi-Markt wieder öffnen könnte.