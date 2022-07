Wie Anwohner die Lübecker Straße in Neustadt ein Stück sauberer machen

Geschäftsstraßenmanager Patrick Egeward (r.) hat einen ersten Putzeinsatz an der Lübecker Straße in Magdeburg-Neustadt organisiert.

Magdeburg - Einen sogenannten Clean Up (also Aufräumeinsatz) hat der neue Geschäftsstraßenmanager der Magdeburger Neustadt, Patrick Egeward, am 21. Juli 2022 auf der Lübecker Straße organisiert. Dabei bekam er tatkräftige Mithilfe. So halfen ihm Ukrainer und Kinder aus der Nachbarschaft, die Straße sauberer und damit schöner zu machen.

Ziel der Aktion sei es gewesen, ein Zeichen für Sauberkeit und Frieden zu setzen. „Ich bin glücklich und dankbar für die Hilfe“, erklärte Patrick Egeward, der seit dem 1. Juni als Geschäftsstraßenmanager im Einsatz ist. Eines der Hauptanliegen seiner Arbeit ist zunächst, die Sauberkeit im Stadtteil zu verbessern.

Unterstützt wurde die Aktion durch den Internationalen Bund, den Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb und die Balkan Bäckerei, die für jeden Teilnehmer nach dem Aufräumen eine besondere Spezialität bereithielt. „Ohne Müll ist die Welt schön“, meint der Geschäftsstraßenmanager und fügt hinzu, „für alle Menschen“.

Die nächste Aufräumaktion soll schon bald folgen, kündigt er an. Weitere Freiwillige seien dazu herzlich eingeladen und könnten sich ab sofort im Neustadtladen in der Moritzstraße 2F melden.