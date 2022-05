Wie Breakdance-EM in Magdeburg neue Ideen auf die Bühne bringt

Am 9. und 10. Juli findet in Magdeburg die Breakdance-EM statt. Die Veranstaltung punktet auch mit neuen Wettbewerben.

Magdeburg - Magdeburg ist Austragungsort der „EBC - European-Open-Breakdance-Championships“: Am 9. und 10. Juli finden in der Getec-Arena diese Europameisterschaften im Breakdance statt. In die Elbestadt geholt haben diese Veranstaltung die Da Rookies, und deren Manager Nils Klebe sagt: „Nach der dem Riesenerfolg der deutschen Meisterschaften 2017 wollten wir unbedingt ein internationales Event ausrichten. Jetzt endlich das Angebot - und wir sind megahappy.“