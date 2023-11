Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Das Schiffshebewerk Rothensee ganz im Norden der Landeshauptstadt ist 85 Jahre alt: Am 30. Oktober 1938 wurde es gleichzeitig mit der Schleuse Niegripp eröffnet. Damit war mit dem Elbe-Havelkanal und dem Mittellandkanal eine leistungsfähige Schifffahrtsstraße zwischen den Industriezentren im Westen Deutschlands und der Hauptstadt Berlin frei. Selbst wenn freilich das Wasserstraßenkreuz Magdeburg mit der Trogbrücke, einem Stück der Kanalverbindung in Richtung Osten bis einschließlich der Doppelsparschleuse Hohenwarthe noch fehlten – eine völlig neue Qualität der Schifffahrt samt über Jahrzehnte notwendiger Fahrt durch Magdeburger Häfen war damit erreicht. Dies und der Umstand, dass mit dem Schiffshebewerk völlig neue Technologien und neue Technik zum Einsatz kamen, sorgte für ein Interesse weit über die Grenzen der Stadt hinaus, wie ein Blick in die Zeitungen jener Tage beweist. In ganz Deutschland, aber auch in Paris und London wurde berichtet.