Mais statt Chips: Das Areal, auf dem Intel eine Mega-Chipfabrik bauen wollte, wird landwirtschaftlich genutzt. Was steht im Kaufvertrag der Stadt mit Intel? Akteneinsicht soll Klarheit bringen.

Wie der Grundstücksverkauf der Stadt Magdeburg an Intel lief

Die Bauvorbereitungen für die Intel-Fabriken am Eulenberg in Magdeburg hatten 2024 begonnen. Inzwischen ist unklar, ob der Chip-Gigant kommt.

Magdeburg. - Ende 2022 verkaufte die Stadt Magdeburg städtische Grundstücke im Gewerbegebiet Eulenberg an Intel. Der US-Chipriese wollte hier zwei große Fabriken bauen. Die Euphorie ist längst Geschichte. Zweieinhalb Jahre später ist ungewiss, ob der Konzern überhaupt nach Magdeburg kommt. Und was mit den Grundstücken passiert, wenn Intel nicht in der Landeshauptstadt investiert. Aktuell wird das Areal wieder landwirtschaftlich genutzt.