Wie die Elbe in Magdeburg-Rothensee sauberer werden soll

Magdeburg - Zehn Tonnen schwer ist der sogenannte Schlitzwandgreifer, der sich am nördlichen Rand des Firmengeländes der Magdeburger Nordlam GmbH senkrecht in den Boden gräbt. Bis zu 25 Meter tief dringt das Gerät in die Erde vor, während es in eine graue Flüssigkeit taucht. Dabei handelt es sich um eine Zement-Ton-Mischung, die in zwei bis vier Wochen komplett aushärtet. Am Ende wird eine über 20 Meter hohe und 60 Zentimeter tiefe Wand komplett im Untergrund entstanden sein.