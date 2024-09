In Magdeburg soll eine neue kulturtouristische Route entstehen - in einer „Urban Art Gallery“. Was das bedeutet.

Magdeburg. - Graffiti-Kunst, die die Stadtgeschichte in Bildern erzählt: Das plant die Stadt Magdeburg. In Zusammenarbeit mit mehreren Partnern soll so eine „Urban Art Gallery“ entstehen, die als touristische Route in das neue Tourismuskonzept eingebunden werden soll.