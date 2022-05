Wie die Magdeburger Gieselerhalle gerettet werden kann

Neuer Vorstoß für das Magdeburger Denkmal: Um die Zukunft der Gieselerhalle zu sichern, soll die denkmalgeschützte Sporthalle an die städtische Wohnungsbaugesellschaft übertragen werden. Das sieht ein Ratsantrag vor. Was der Wobau-Chef dazu sagt.

Die Hermann-Gieseler-Halle in Magdebug soll an die Wobau übertragen werden. Die städtische Gesellschaft soll die denkmalgeschützte Halle sanieren und ein Zukunftskonzept für sie erstellen.

Magdeburg - Viel ist in der jüngeren Vergangenheit um die Zukunft der Hermann-Gieseler-Halle in Magdeburg diskutiert und gestritten worden. Erst an einen Investor verkauft, dann wieder rückabgewickelt, ist die Zukunft der Halle offen. Wie die Lösung jetzt aussehen könnte: