Magdeburg und sein Umland verabschieden sich vom Minijob. Woran liegt's? Ist das einst scharfe Schwert gegen die Tristesse der Arbeitslosigkeit stumpf geworden?

Minijobs spielen beispielsweise in der Gastronomie eine große Rolle.

Magdeburg. - Wie viel Teilzeit verträgt Deutschland? Diese Frage wird derzeit wieder intensiv diskutiert – vor dem Hintergrund von Fachkräftemangel, schwachem Wachstum und steigenden Sozialausgaben. Zum Teilzeitbereich gehören auch die marginal Beschäftigten, die im Wesentlichen die Minijobber umfasst. Ein Blick auf Magdeburg und die umliegenden Landkreise zeigt: Gerade diese Beschäftigungsform hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung verloren - ganz ohne die laufende politische Debatte. Wie sehen die Zahlen aus und was sind die Gründe?