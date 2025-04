11. April 2025: Ausgehen in Magdeburg Wie ein Berliner Künstler mit Außergwöhnlichem für Auge und Ohr überrascht

Der Berliner Künstler Michael Lapuks will den Magdeburgern auf seiner Finissage am Freitag, 11. April 2025, in der Buckauer Kunstwerkstatt visuell und akustisch Außergewöhnliches bieten. Was er plant.