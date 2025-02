Jahrgangsbester lernt und studiert Wie ein Magdeburger im Handwerk gleich in zwei Berufen durchstartet

Kein Azubi im Bereich von Sanitär, Heizung und Klima hat im Kammerbezirk Magdeburg die Lehre so gut abgeschlossen wie Martin Otto. Jetzt steht der Meister an - in einem anderen Gewerk.