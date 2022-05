Wie ein Verein Millionen Euro nach Magdeburg holen will

Der Verein "Magdeburg für Europa" will lokale Projekte mit einem EU-Förderprogramm umsetzten. Bis 2027 rechnet die Aktionsgruppe mit etwa 20 Millionen Euro.

Magdeburg - Das Ziel, dass sich die Gründungsmitglieder des neuen Vereins „Magdeburg für Europa e.V.“ gesetzt haben, ist groß. Schließlich wollen sie etwa 20 Millionen Euro, die aus einem bestimmten Förderprogramm der Europäischen Union bis zum Jahr 2027 zur Verfügung stehen, für verschiedene Projekte in die Elbstadt holen. Welche Schritte dafür nötig sind, haben die Beteiligten am 17. Februar 2022 bei einer Vorstellungsrunde in Buckau bekannt gegeben.