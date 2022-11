Wie Erstklässler Schulen in Magdeburg zugeordnet werden sollen

An mehr als 30 Grundschulen lernen in Magdeburg die Kinder in den ersten Klassen das Alphabet. Doch für jeden Schüler die passende Einrichtung zu finden, ist nicht immer einfach.

Magdeburg - In den vergangenen Jahren wurden die Kinder in Magdeburg, die in die erste Klasse kommen, nicht mehr nach dem klassischen System der Schulbezirke zugeordnet. Aber auch wurde die Wahl der Grundschule den Familien nicht selbst überlassen. Statt dessen wurden flexible Grundschulbezirke eingeführt. Mit einem mathematischen Modell werden die Schulbezirke für jedes Schuljahr so geformt, dass keinem Kind unzumutbare Schulwege aufgebürdet werden und die Länge der Schulwege insgesamt möglich kurz ausfällt – selbst wenn das für einzelne bedeuten kann, dass sie an der von ihrem Haus nächstgelegenen Schule weitergehen müssen zur nächsten. Ob dieses Modell auch für die Schuljahre ab 2024/2025 Bestand haben soll oder ob Familien die Grundschule frei wällen können sollen – darüber soll jetzt der Stadtrat entscheiden. Bevor dies soweit ist, haben die Ausschüsse das Wort: Nach dem Schulausschuss am Dienstag ist der Jugendhilfeausschuss Mitte des Monats an der Reihe.