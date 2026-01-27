Versorgungssicherheit, große Infrastrukturprojekte und Kritik sind Themen für die Städtischen Werke Magdeburg. Und natürlich die Ziele fürs neue Jahr.

Wie es um die Energieversorgung in Magdeburg steht - das sagen die SWM

Die städtischen Werke Magdeburg (SWM) haben im neuen Blauen Bock im Stadtzentrum ihren Unternehmenssitz.

Magdeburg. - Das alte Jahr ist zu Ende, das neue hat begonnen. Die Volksstimme fragt bei Organisationen, Institutionen und Unternehmen in Magdeburg nach. Heute: Thomas Pietsch, Geschäftsführer der Städtische Werke Magdeburg (SWM). Für die SWM stand 2025 vor allem im Zeichen der Sicherung des Alltäglichen – und zugleich der Vorbereitung auf große Veränderungen.