weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Das ist das Jahr 2026: Wie es um die Energieversorgung in Magdeburg steht - das sagen die SWM

Das ist das Jahr 2026 Wie es um die Energieversorgung in Magdeburg steht - das sagen die SWM

Versorgungssicherheit, große Infrastrukturprojekte und Kritik sind Themen für die Städtischen Werke Magdeburg. Und natürlich die Ziele fürs neue Jahr.

Von Martin Rieß 27.01.2026, 06:50
Die städtischen Werke Magdeburg (SWM) haben im neuen Blauen Bock im Stadtzentrum ihren Unternehmenssitz.
Die städtischen Werke Magdeburg (SWM) haben im neuen Blauen Bock im Stadtzentrum ihren Unternehmenssitz. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Das alte Jahr ist zu Ende, das neue hat begonnen. Die Volksstimme fragt bei Organisationen, Institutionen und Unternehmen in Magdeburg nach. Heute: Thomas Pietsch, Geschäftsführer der Städtische Werke Magdeburg (SWM). Für die SWM stand 2025 vor allem im Zeichen der Sicherung des Alltäglichen – und zugleich der Vorbereitung auf große Veränderungen.