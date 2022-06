Wie Freiwillige Müll im Magdeburger Stadtpark zu Leibe rücken

Magdeburg - Magdeburgs grüne Lunge ist der Stadtpark. Doch an einigen Stellen möchte man meinen: eine wahre Raucherlunge. So viele Zigarettenstummel liegen – neben anderen Hinterlassenschaften von Menschen – an einigen Stellen herum. Das geht so nicht, meint die Naturschutzjugend (Naju). Sie ist im Naturschutzbund Deutschland (Nabu) die unabhängige, gemeinnützige Jugendorganisation des Nabu, und die jungen Naturschützer hatten jetzt zu einer Müllsammelaktion eingeladen. Verfolgt wurde ein doppeltes Ziel: Mit den Menschen ins Gespräch kommen, und den Unrat aus dem Stadtpark zu holen. Doch was hat das Ganze gebracht?