Nach dem Karneval ist vor dem Karneval. Doch wie steht es um die Narren der Ottojaner in Magdeburg? Was sind die Perspektiven und wo drückt der Schuh?

Wie geht es weiter mit dem Karneval in Magdeburg?

Präsidentin Bianca Tönnies begrüßt mit den Ottojanern und der Funkengarde des Folklore Ensembles die Narren im Magdeburger Amo.

Magdeburg. - Mit dem Aschermittwoch am 18. Februar ist die Karnevalszeit der 72. Session der Magdeburger Narren Geschichte. Unter dem Motto „Ottos Reisebüro“ feierten die Ottojünger am 13. Februar im Amo einen glanzvollen Abend – begleitet von einer Vielzahl bunter und fantasievoller Kostüme. Wer den Höhepunkt verpasst hat, kann sich einen Eindruck auch im Video auf Volksstimme im Internet verschaffen. Doch wie geht es nun weite?