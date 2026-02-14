Unter dem Schlachtruf „Otto Alaaf!“ haben die Ottojaner am 13. Februar 2026 ihre 72. Session im Amo gefeiert. Dieses Mal bot das Programm eine Zeitreise.

Magdeburg. - Mit „Ottos Zeitreisebüro“ haben die Magdeburger Ottojaner ihre 72. Session im Amo mit knapp 700 bunt kostümierten Gästen gefeiert – fantasievoll, temporeich und zeitgemäß. Denn die große Reise durch Jahrhunderte, Kontinente und sogar Galaxien kam ganz ohne Flugzeug aus: Wer durch die Zeit reist, braucht kein Kerosin. Nachhaltigkeit einmal anders gedacht – mit Humor, Musik und Bewegung statt Emissionen.