Wie in Magdeburg Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigung Corona meistern

Eine schwere Zeit bedeuteten die Corona-Einschränkungen in den Werkstätten in den Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg. Beschäftigte und Mitarbeiter berichten

Magdeburg - Vorsichtig verpackt Mario Ulbrich die Hostien im ersten Obergeschoss des Hauses Bethesda der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg. Er ist in der Reha-Werkstatt beschäftigt und möchte für eine Bestellung die für das Abendmahl in der Kirche bestimmten dünnen Gebäckscheiben versenden. Mario Ulbrich vertritt als Werkstattrat auch die Interessen der Beschäftigten und weiß um die Probleme, die die vergangenen beiden Jahre für diese mit sich gebracht haben: „Die Corona-Krise hat auch für die Arbeit in den Werkstätten erhebliche Einschnitte mit sich gebracht. Und für viele Beschäftigte war diese eine enorme Herausforderung.“ Warum das so ist, erläuterte er bei einem Treffen mit der Vorsteherin der Stiftungen, Edda Weise.