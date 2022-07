Wie Intel die Verkehrswende in Magdeburg beschleunigt

Eine Ratsmehrheit in der Landeshauptstadt setzt auf den „Umweltverbund“ und will vor allem Verkehrswege am Auto vorbei stärken.

Magdeburg - Magdeburg ist auf Wachstumskurs. Die Hoffnung auf Zehntausende neue Arbeitsplätze in der Chipproduktion schlug sich zur Ratssitzung am 24. März 2022 auch in der Debatte zum Verkehrskonzept 2030 plus nieder – nicht in Form neuer Straßen, sondern neuer Straßenbahntrassen und der Vision vom S-Bahn-Netz.