Wie Magdeburg den Verkehr zur Intel-Baustelle bewältigen möchte

Die ersten beiden Fabriken für Intel in Magdeburg sollen ab Winter gebaut werden. Tausende Arbeiter müssen tagtäglich an ihren Arbeitsplatz.

In Magdeburg wird Intel an der A14 mehrere Chipfabriken bauen.

Magdeburg - 6000 bis 7000 Bauleute werden für den Bau der ersten beiden Intelfabriken am Rande von Ottersleben erwartet. Sollte wegen eines Schichtsystems selbst nur ein Drittel von ihnen gleichzeitig Dienstbeginn oder Dienstende haben, wäre ein Verkehrskollaps abzusehen. Für eine entsprechende Fahrzeugmenge in kurzer Zeit sind die Straßen in und um Ottersleben nicht ausgerichtet. Und auch Lärm und Abgase würden womöglich die Heiterkeit der Bewohner des Stadtteils im Südwesten Magdeburgs erheblich dämpfen. Clevere Lösungen sind also gefragt, um den Verkehr schon ab diesem Zeitpunkt richtig zu organisieren.