Wie Magdeburg die kleinen Wege an den Salbker Seen retten möchte

Um Glücksritter und Wegegeld geht es an den Salbker Seen in Magdeburg. Der Stadtrat befasst sich jetzt mit dem Thema.

Blick über den Salbker See in Magdeburg.

Magdeburg - Für ein riesiges Gebiet in der Magdeburger Elbaue zwischen dem westelbischen Radweg in Höhe der Rote-hornspitze im Norden und dem Unterhorstweg im Süden soll der Magdeburger Stadtrat am 27. Januar 2022 über einen Bebauungsplan beschließen. Dabei geht es aber keineswegs darum, dass auf dem Gelände um die beiden Salbker Seen Häuser entstehen sollen. Es geht der Stadt vielmehr darum, das Wegenetz zu ordnen.