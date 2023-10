Die jährliche und bundesweite Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ steht wieder in den Startlöchern. Was eingepackt werden darf und wo die Päckchen abgegeben werden können.

Magdeburg - An insgesamt zehn Stellen in der Stadt werden ab Montag, 6. November, wieder Schuhkartons angenommen, die als Weihnachtsgeschenke zu Kindern in Armut geschickt werden. Dieses Jahr sammelt die Alt-Olvenstedterin Christine Preetz, die vierte Siegerin bei der Leserwahl zum Magdeburger des Jahres 2022 wurde, zum 25. Mal die zahlreichen Päckchen und ist Sammelstelle für die bundesweite Aktion „Weihnachten im Schuhkarton.“

Bis zu 2000 Pakete aus Magdeburg

Die Pakete werden Kindern in osteuropäischen Ländern geschickt, um ihnen eine Freude zu Weihnachten zu machen. Bis zu 2000 Pakete werden jedes Jahr aus Magdeburg in die Welt geschickt. Jeder kann einen oder mehrere Kartons packen und zu einer der Annahmestellen geben. Was in die Kartons gepackt werden darf:

▶ Geschenke wie Puppe, Fußball, Kuscheltier, Musikinstrument wie Flöte oder Mundharmonika.

▶ Neue Kleidung, Sportsachen oder warme Accessoires wie zum Beispiel Handschuhe, Mütze, Schal oder Stirnband.

▶ Hygieneartikel wie Zahnbürste und Zahnpasta, festes Shampoo oder Dusche, Deo, Handcreme oder Waschlappen.

▶ Spielzeuge wie Auto, Barbie, Baseball mit Handschuh, Flugzeug, Jo-Jo, Knete, Lego, Malbuch, Puzzle oder Kartenspiele.

▶ Schulmaterialien wie ein kleiner Collegeblock, Stifte mit Anspitzer und Radiergummi, Bastelschere, Block, Federtasche, Lineal, Malkasten, Pinsel, Solartaschenrechner oder Zirkel.

Was hingegen nicht eingepackt werden sollte: Gebrauchte Gegenstände jeder Art, Lebensmittel, Medikamente und Vitaminbrausetabletten, Zerbrechliche Gegenstände oder scharfe, gefährliche Gegenstände, Flüssigkeiten, die leicht auslaufen, Glücksspielkarten, Kriegsspielzeug, Literatur jeder Art oder Bargeld.

Die Annahmestellen in Magdeburg

Freie Evangelische Gemeinde, Breiter Weg 230

Querstyle, Breiter Weg 214

Yoga Studio - Ahimsa Yoga, Jordanstraße 4

Biomarkt Natura & Feine Räder, Liebknechtstraße 35-37

Evangelische Paulusgemeinde, Goethestraße 28 A

Remm Augenoptik, Cracauer Straße 62

Kita Trinitatis, Berliner Chaussee 42

Die Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft, Peter-Paul-Straße 32

Christine Preetz, Dorfstraße 23

Helfende Elfen

Wer weihnachtliche Schuhkartons abgeben will, kann das zwischen 6. und 13. November tun. Auch Schulen und Kindergärten können sich an der Aktion beteiligen. Die vielen Pakete aus den Annahmestellen werden von Helfern abgeholt und in der Scheune von Christine Preetz gesammelt und von der Magdeburger Weihnachtsfrau persönlich durchgeschaut.

„Es sind wieder so 30 bis 40 Helfer im Einsatz“, erzählt die 60-Jährige. „Für alle ist diese Zeit immer sehr intensiv und voll mit vielseitigen Aufgaben.“ Im vergangenen Jahr wurden rund 1300 Pakete gesammelt – das will sie dieses Jahr übertreffen: „Es sind oft die Kinder, die unter den derzeitigen Krisen besonders leiden.“