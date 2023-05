Klimaschutz Wie Magdeburger Kinder den Auenwald retten

Keine zwei Wochen ist es her, dass 50 Kita-Kinder im Biederitzer Busch in Magdeburg beim Bäumepflanzen halfen. Damit wurden zugleich der erste Kinderwald und die erste Kinderbaumschule der Stadt eröffnet. Nun zeigen einige Pflänzchen bereits zartes Grün. Die Kinder bleiben am Ball und dürfen staunen, wie der Auenwald wieder wächst.