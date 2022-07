Wie Magdeburger mit gutem Design punkten

Magdeburg - Magdeburg ist ein Leuchtturm der sachsen-anhaltischen Kreativwirtschaft. Dies liegt nicht allein in den Impulsen aus Hochschule und Universität für die Wirtschaft begründet, dies liegt auch an Unternehmen, die hier kontinuierlich aktiv sind. Zu diesen gehört auch die Agentur genese, die sich in diesem Jahr für sechs Produkte mit den Design-Preisen des „Rats für Formgebung“, dem German Design Award, ihre Position hat bestätigen lassen. Dabei wurden vielfältige Themen bearbeitet.