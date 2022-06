Wie Magdeburger Stahlbauer an Brücken in ganz Deutschland bauen

2,5 Millionen investiert Stahlbau Magdeburg mit Sitz an der Berliner Chaussee in Software und Maschinen. Das ist förderwürdig, befand das Wirtschaftsministerium.

Magdeburg - Rund 2,5 Millionen Euro wird die Stahlbau Magdeburg GmbH in den kommenden Monaten an seinem Firmensitz in Magdeburg investieren. Das Geld soll in neue Anlagen und eine Software zur Ressourcenplanung fließen. Es geht darum, gleichermaßen die Produktivität zu erhöhen, die Qualität der Produkte zu erhöhen und die Zeiten, in denen die Projekte umgesetzt werden, zu verkürzen. Mit der Investition werden die bestehenden 85 Arbeitsplätze gesichert – und sechs neue kommen hinzu. An vielen Stellen Deutschlands finden sich inzwischen die Konstruktionen der Magdeburger.