Mit einer Wunschbaum-Aktion wird mehr als 80 Kindern auf Initiative der Regionalgruppe des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft die Weihnachtszeit verschönert.

Magdeburg. - Nicht jedes Kind findet zu Weihnachten ein liebevoll verpacktes Päckchen unter dem Baum – und die Gründe dafür sind so vielfältig wie die Sorten an Süßigkeiten, die es zum Fest in den bunten Schaufensterauslagen zu sehen gibt: Manche Kinder leben in Einrichtungen, die nicht die Geborgenheit einer Familie bieten können, andere müssen aus verschiedensten Umständen auf ein besinnliches Fest im klassischen Sinn verzichten. Doch auch wer keinen eigenen Gabentisch hat, soll zumindest ein Stück Weihnachtswunder erleben dürfen. Und genau daran wollen Unternehmer des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW) mitwirken.