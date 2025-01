Nach Brandserie am Barleber See Wie Magdeburgs Camper sich auf den Saisonstart vorbereiten

Nach einer Brandserie auf dem Campingplatz am Barleber See im Sommer 2024 beginnen die Vorbereitungen für die neue Saison. Was zu tun ist, wann es losgeht und ob es noch freie Plätze gibt.