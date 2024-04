Magdeburg - Für die Intel-Megafabrik mit zunächst 3000 direkt Beschäftigten wird im Süden Magdeburgs die größte Wirtschaftsinvestition in der Geschichte der Bundesrepublik getätigt. Im Umfeld sollen sich Zulieferer und Logistiker auch auf den direkt an Ottersleben angrenzenden Flächen ansiedeln können, die zu den Gemeinden Sülztal und Wanzleben gehören. Wie aufwendig es ist, zeigen Fragen rund um den Verkehr mit Auto, Fahrrad und Bus und Bahn.

Investitionen in Abfahrten für Intel Magdeburg

Wegen der Ansiedlung wird die Verkehrsbelastung steigen. Was den motorisierten Verkehr angeht, soll dieser möglichst auf die B81 (Magdeburger Ring) und auf die A 14 geleitet werden.

Dazu wird eine neue Auffahrt am Magdeburger Ring geplant. Auch wird die Wanzleber Chaussee als Zubringer zur Autobahn ertüchtigt. Hier soll noch bis in den Sommer der Bau zweier Zufahrten zum Gelände beginnen. In diesem Zusammenhang wird auch der Radweg zwischen Magdeburg und dem Gelände ausgebaut. Laut einem Stadtratsbeschluss vom Dezember soll zudem auch die Kreisstraße zwischen Ring und Wanzleber Chaussee ausgebaut werden – einschließlich einem Radweg am Wiesengraben. Gegen letzteren hatte es angesichts hoher Kosten aus der Verwaltung Bedenken gegeben, die dieses Projekt bei besserer Kassenlage lieber später umgesetzt hätte.

Darum geht es beim Fahrradverkehr

Überhaupt: der Radverkehr. Jüngst hatte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Simone Borris, Baubeigeordneten Jörg Rehbaum, Thorsten Gebhardt als Fachbereichsleiter Mobilität und technische Infrastruktur sowie Tim Schneider als Sachgebietsleiter beim Stadtplanungsamt zur Radtour durch den Süden Magdeburgs eingeladen. Im Fokus dabei die Halberstädter Chaussee bis zur Baumschulensiedlung. Denn diese Route werden viele Menschen nehmen, wenn sie in wenigen Jahren aus der Stadt zur Arbeit fahren.

Längst noch nicht ist die Strecke dazu ausreichend ausgestattet, monierten Teilnehmer der Tour. Ein Kritikpunkt sind unter anderem viel zu schmale Radwege im südlichen Sudenburg und im bebauten Teil Otterslebens. Der Baumsachverständige Hartmut Beyer wies auf den unsachgemäßen Bau der Radwege hin. Bis an die Stämme der Bäume wurde das Pflaster verlegt. Da die Wurzeln nicht mit Wurzelbrücken geschont wurden, setzte ein verstärktes Wachstum ein, und der Radweg wurde mehr und mehr zu einer ohnehin zu engen Buckelpiste.

Das Dilemma der Stadt: Die Baumallee soll erhalten bleiben, für den Radweg wird aber mehr Platz benötigt. Geprüft werden daher Varianten. Platz für den Fahrradverkehr wäre zu schaffen, indem ein Teil der Autostellplätze an der Halberstädter Chaussee geopfert wird.

Während darüber Einigkeit herrschte, dass der gepflasterte Teil der Halberstädter Chaussee südlich des bewohnten Gebiets für den Fahrradverkehr ertüchtigt werden muss, herrscht Uneinigkeit darüber, wie schnell das passieren muss. 2026 soll laut Stadt gebaut werden. Eher muss das geschehen – auch im Sinne der bereits jetzt hier fahrenden Radfahrer –, meinten einige der Ottersleber.

Auch ÖPNV zu Intel Magdeburg ist ein Thema

Für den öffentlichen Nahverkehr wird ein Konzept geprüft, in dem zunächst Zubringerbusse, perspektivisch aber auch eine Straßenbahnlinie zumindest bis Ottersleben zur Diskussion stehen.