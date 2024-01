Susanne Becker ist die neue Gemeindepädagogin der evangelischen Kreuzgemeinde in Nordwest. Sie will in der Christenlehre zeigen, wie die Bibel heute interpretiert werden kann.

Magdeburg - Was können Kinder, Jugendliche und Familien aus Geschichten lernen, die Tausende Jahre alt sind? „Eine ganze Menge“, lautet die Antwort von Susanne Becker. Sie ist die neue Gemeindepädagogin der evangelischen Kreuzgemeinde in Nordwest und setzt ihren Fokus auf Familienarbeit. Auch in der Paulusgemeinde in Stadtfeld ist sie tätig.

„Ich bin gelernte Erzieherin und habe 30 Jahre lang in Kita und Hort gearbeitet. Nachdem meine eigenen Kinder aus dem Haus waren, wollte ich mich beruflich neu orientieren“, erzählt die 51-Jährige. Sie lebt in Tangerhütte und lernt den Magdeburger Stadtteil Nordwest selbst erst richtig kennen. „Ich bin gläubig aufgewachsen und wollte nun meine Arbeit mehr mit meinem Glauben verbinden“, erzählt sie. „Hier Gemeindepädagogin zu sein, hat für mich super gepasst.“ Lange sei die Stelle in der Gemeinde nicht besetzt gewesen, weshalb sie nun einige Angebote wieder aufleben lassen möchte.

In Magdeburg aus der Bibel lesen

Eins davon ist die sogenannte Christenlehre. Dabei handelt es sich um eine Art religiösen Unterricht für Kinder der ersten bis sechsten Klasse: „Es hat aber nichts mit Schule zu tun. Die Kinder sollen Spaß haben. Ich spiele auch Gitarre, wir können also auch zusammen Musik machen.“ Inhaltlich soll es in der Christenlehre darum gehen, was Kinder und Jugendliche aus Bibelgeschichten lernen können und wie sie heute interpretiert werden können.

Rund zehn bis zwölf Kinder könnten idealerweise eine Gruppe bilden. Wenn die Nachfrage groß sei, wären auch zwei Gruppen denkbar. „Im Gottesdienst werden oft Wörter verwendet, mit denen die Kinder nichts anfange können. Sie zu erklären kommt dort oft zu kurz. Das können wir dann gemeinsam machen“, sagt Becker.

Neue Ideen für Magdeburger Gemeinde

Getauft und somit Kirchenmitglied müssten die Kinder jedoch nicht sein. Es ginge auch darum, dass sie mit Sorgen und Schwierigkeiten zu Susanne Becker kommen könnten. Häufig seien Probleme in der Schule und Mobbing zum Beispiel ein Thema, das die Kinder beschäftigt: „Ich will einen liebevollen Umgang mit dem Mitmenschen vermitteln. Da geht es nicht nur um christliche Werte, sondern um menschliche.“

Auch neue Ideen zur Gestaltung seien willkommen. Außerdem wolle sie auch Familien- und Kindergottesdienste veranstalten. Für Susanne Becker sei die Kirche gerade in der heutigen Gesellschaft ein wichtiger Ort, der einen Haltepunkt bieten könne. „Meine Erfahrung zeigt mir, dass viele Menschen nicht so geliebt werden, wie sie es sich wünschen und auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind. Dazu bekomme ich oft fragen gestellt“, sagt sie. „Auch darauf können wir in der Christenlehre Antworten suchen in der Bibel.“

Miteinander statt Egoismus

Die christlichen Werte könnten einen Gegenpol zu dem „Mainstream“ bieten, wie sie es nennt. Gemeint sei damit zum Beispiel der übermäßige Konsum oder der Drang nach Selbstverwirklichung. Der Kirche sei wichtiger, das Miteinander und die Gemeinschaft zu fördern. So wolle sie das auch vermitteln. Dass die Kirche oft wegen veralteten Werten und Skandalen in der Kritik ist, sei ihr bewusst. Sie sehe jedoch eine Entwicklung in der Kirche. Sie wolle jedenfalls alle einladen, mit Fragen, Sorgen oder Anregungen zu ihr zu kommen.

Wer Susanne Becker näher kennenlernen will und Interesse an der Christenlehre mit ihr hat, kann am Dienstag, 30. Januar 2024, um 17 Uhr in die Kreuzgemeinde an der Flachsbreite 17 kommen. Erreichbar ist sie per Mail an susanne.becker@ekmd.de oder telefonisch unter 0152/02 48 08 61.