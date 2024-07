Party in der Magdeburger Sternstraße in der Nähe des Hasselbachplatzes.

Magdeburg - Flaute wegen der Baustelle auf und um den Hasselbachplatz in Magdeburg? Die Sternstraße bot diesen Sonnabend am „Tacheles“ ein anderes Bild: In Parktaschen waren Sitzgelegenheiten aufgebaut, eine Bar vor dem Lokal, bunte Wimpelketten waren über den Köpfen der Besucher gespannt, aus den Boxen tönte die Musik. Hinter dem Kiezladen steht der Verein „platz*machen“, und dieser feiert sein vierjähriges Bestehen. Nur: Bereitet diesem die umfangreichen Verkehrseinschränkungen wegen der Bauarbeiten Schwierigkeiten? Hatten doch Gastronomen und Gewerbetreibende aus der südlichen Altstadt von massiven Einbrüchen an Kundschaft gesprochen und an in den vergangenen Jahren aufgegebenen Lokalitäten weiße Kreuze aufgestellt.