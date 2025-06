An der Neuen Schule schnuppern Jugendliche schon früh in das Berufsleben. Was sie dabei lernen, überrascht selbst die Lehrer.

Wie Schüler in Magdeburg in ihre Zukunft blicken

Romy Bernhardt (links) und Finja Dieterichs (rechts) aus der 8. Klasse der Neuen Schule in Magdeburg haben ihr Praktikum in einem Labor absolviert.

Magdeburg - Was möchte ich einmal werden, wenn ich groß bin? Diese Frage wird Kindern in ihrem Leben häufig gestellt. An der Neuen Schule in Magdeburg Neustadt beschäftigen sich die Schüler seit einigen Jahren aber auch in der Praxis damit. Ein zweiwöchiges Betriebspraktikum in der achten und neunten Klasse soll die Jugendlichen bei ihrem beruflichen Werdegang unterstützen.