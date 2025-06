Parey. - Der Kalender des Pareyer Heimatvereins ist mittlerweile ein beliebtes Sammlerstück bei vielen Anwohnern geworden, wobei auch immer noch ältere Exemplare gekauft werden.

„Viele Leute fragen danach – nicht nur aus Parey, sondern auch von außerhalb – und lassen sich ein Exemplar zukommen“, freut sich Christine Schreiber vom Heimatverein Parey über die gute Resonanz.

Für Interessierte und Sammler hat Christine Schreiber nun eine gute Nachricht: Auch für das Jahr 2026 ist der Kalender fertig. Etwa ein halbes Jahr benötige man für die Auswahl der Motive und die Herstellung. Die Auflage liegt bei etwa 200 Exemplaren.

Pareyer Kalender 2026 zum Mühlentag: Wechselnde Motive

Der „Kleine Pareyer Kalender“ wird seit über 20 Jahren vom örtlichen Heimatverein angeboten. Das abgebildete Thema wechselt dabei in jedem Jahr – einen Bezug auf Parey nehmen jedoch alle Motive.

Sehr beliebt sei beispielsweise der Kalender über die historischen Mühlen in der Region gewesen. Für die Auflage im nächsten Jahr hat man sich für das Thema „Pareyer Ansichtskarten“ entschieden. „Dadurch sollen die Leute einen anderen Blickwinkel von Parey erhalten“, erklärt Christine Schreiber. Versehen sind die abgebildeten Karten zudem mit einem kleinen Text. Ziel sei es auch immer, etwas Wissen mit zu vermitteln.

Für den August wartet der Kalender mit einer Mehrbilderkarte auf. Louis Hantelmann

Datieren lassen sich die Ansichtskarten auf die Jahre um 1900. Zu dieser Zeit hat der Fotograf Paul Bindig ein Fotoverlag und einen Postkartenverlag in Parey betrieben. „Neben lithographischen Karten hat er auch eine Reihe von Karten mit fotografischen Ansichten von Parey und Umgebung herausgegeben und war so maßgeblich an der Herstellung und Verbreitung von regionaler Ansichtskarten beteiligt“, informiert der Heimatverein Parey.

Für den August ist beispielsweise eine fotografische Mehrbilderkarte ausgewählt worden. Diese zeigt Pareyer Motive um 1900. „Bei der Ortsansicht ist der Blick des Betrachters vom alten Deich zur Ortsmitte gerichtet. Küsels Mühle wurde 1917 durch Blitzschlag zerstört. Sie stand auf dem jetzigen Grundstück Am Deich 1a. Der Schienenstrang im Vordergrund verband die Ziegelei Koeppen mit der Lehmgrube am Bittkauer Weg“, so die Informationen zum dazugehörigen Motiv.

Erstmals Kreativmarkt beim Mühlentag in Parey

Verkaufsstart wird traditionell der Mühlentag sein. Ab dann sind die Kalender für fünf Euro erhältlich.

Der Mühlentag wird deutschlandweit am Pfingstmontag, der in diesem Jahr auf den 9. Juni fällt, gefeiert. In Parey beginnen die Feierlichkeiten ab 11 Uhr und dauern bis etwa 17 Uhr an.

Am Gelände der Paltrockwindmühle erwarten die Gäste unter anderem Mühlenbesichtigungen sowie erstmals ein Kreativmarkt mit verschiedensten selbstgemachten Produkten.