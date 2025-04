Die Aerosol-Arena war als größte legale Graffiti-Fläche europaweit bekannt. Mit dem Verkauf des Grundstücks war auch das Ende besiegelt. Wie die Chancen für eine Alternative Location stehen und was die Stadt dazu sagt.

Maggdeburg. - Am Rande Magdeburgs gab es einen Ort, der weit über die Stadtgrenzen hinaus als Mekka für Graffiti-Künstler und Liebhaber urbaner Kunst galt: die Aerosol-Arena. Mit einer beeindruckenden Fläche von über 9.000 Quadratmetern gestaltbarer Wände auf einer 30.000 Quadratmeter großen Industrie-Brache am Klosterkamp war sie Europas größte legale „Hall of Fame“ für Graffiti-Kunst.