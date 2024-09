Mit „The Last“ heißt es, Abschied zu nehmen: Die namhafte Location in Magdeburg schließt für immer. Wie läuft der Abschied? Warum das Ende? Und was kommt nun?

Magdeburg. - An zwei Abenden wird am 20. und 21.9.2024 die Party „The Last - Aerosol Arena Closing“ gefeiert. Das Line-up in den Clubs in Magdeburg und zum letzten Mal für die Aerosol-Arena gibt es auf einer wöchentlich aktualisierten Extraseite der Volksstimme. Nach den Partys heißt es, kleinere Brötchen zu backen für die Magdeburger Subkultur.