Wie Technofans in Magdeburger Arena tanzen und feiern wollen

Magdeburg - Alexander Jödecke, Besitzer des Clubs Ellen Noir in Buckau, steckt tief in den Vorbereitungen für sein jährliches Sommer-Festival. In diesem Jahr wird zum ersten Mal in Magdeburg gefeiert, mit 1000 verfügbaren Karten pro Tag. „Keine Riesenmasse, aber die Leute lieben das“, sagt Jödecke über sein kleines Festival. Das Summer Camp findet schon bald in der ehemaligen Aerosol-Arena am Klosterkamp statt.